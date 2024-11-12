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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير: نرغب في التوصل إلى تسوية في الشمال في المستقبل القريب

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:33
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