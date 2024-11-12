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الخارجية الأميركية: ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي إثر انتهاء مهلة الأيام الثلاثين

Lebanon 24
12-11-2024 | 13:44
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