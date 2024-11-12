الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش بشأن الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل

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