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البنتاغون: نريد أن نرى حلا في أسرع وقت للوضع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:06
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