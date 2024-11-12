Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: ما نراه في غزة مروع لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: سنواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب وإجراء محادثات للتوصل إلى حل دبلوماسي
lebanon 24
13/11/2024 02:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة تجاوبا مع رسالة بلينكن وأوستن
lebanon 24
13/11/2024 02:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن 8 منظمات للمساعدة الإنسانية: إسرائيل فشلت في تلبية معايير واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في غزة
lebanon 24
13/11/2024 02:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: أوستن أكد أهمية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة
lebanon 24
13/11/2024 02:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2024-11-12
18:45 | 2024-11-12
18:44 | 2024-11-12
18:34 | 2024-11-12
18:19 | 2024-11-12
18:14 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24