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البيت الأبيض: نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل وقطر ومصر منخرطتان بقوة في ذلك

Lebanon 24
12-11-2024 | 15:37
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