رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لـ"mtv": نحن مع فتح المدارس وإعطاء التلامذة حقّهم في التعلّم وسنعالج بعض النقاط الإشكاليّة مع وزير التربية وسنحلّ موضوع الكلفة التشغيليّة

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