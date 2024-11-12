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وائل أبو فاعور للـ"LBCI": قد يكون ترامب أسوء من بايدن في الادارة وتجربته السابقة كانت مجرمة بحق الشعب الفلسطيني ومن الممكن أن يصل الى وقف حرب لكن ضمن شروط صعبة جدًا

Lebanon 24
12-11-2024 | 16:03
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