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حماس: إدارة بايدن شريكة في حرب الإبادة وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع في قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
12-11-2024
|
16:30
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