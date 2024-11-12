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المندوب الروسي في مجلس الأمن: الأميركيون يمنحون الإسرائيليين الوقت لإكمال العدوان في غزة وسوف نعد مشروع قرار يضع حداً للمعاناة

Lebanon 24
12-11-2024 | 17:20
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