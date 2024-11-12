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المجموعة العربية في مجلس الأمن: حذرنا مراراً من مجاعة في غزة وآن الأوان ليتدخل مجلس الأمن لوقف الكارثة الإنسانيىة غير المسبوقة في القطاع

Lebanon 24
12-11-2024 | 17:30
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