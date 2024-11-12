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مصادر أميركية ل"الجديد": اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم إدارة ترامب كامل ملفات المنطقة

Lebanon 24
12-11-2024 | 18:00
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