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سفير أميركا الجديد لدى إسرائيل: فوز ترامب كان له تأثير على الصراع بالشرق الأوسط

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:44
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