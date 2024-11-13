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يسرائيل هيوم عن مسؤولين عسكريين: الجيش الإسرائيلي لا يقوم بشكل جدي بالتحقيق في أخطاءه خلال أحداث السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
13-11-2024 | 01:41
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