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يديعوت أحرونوت: معلومات الجيش تتعارض مع رواية العاملين في مكتب نتنياهو الذين ينفون تلقيهم معلومات قبل الهجوم

Lebanon 24
13-11-2024 | 01:56
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