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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو أشار لإدارة بايدن إلى أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:27
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