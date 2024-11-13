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الجيش الإسرائيلي: نفذنا ليلا ضربات على مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:29
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