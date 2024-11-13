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الجيش الإسرائيلي: اتخذنا خطوات للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في الضاحية الجنوبية بما في ذلك إصدار إنذارات بالإخلاء

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:31
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