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إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية في محيط المنطقة المهددة بالقصف الاسرائيلي في حارة حريك والغبيري

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:05
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