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وزير دفاع تركيا: على الأسد اغتنام عرض أردوغان لتطبيع العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:18
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