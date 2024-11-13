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وزير الخارجية الإيراني: واشنطن تعلن مرارا محاولتها وقف إطلاق النار في لبنان لكن دون نتائج فعليه و"هذا إما نفاق وإما عجز وإما الأمران معا"

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:30
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