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وزير الخارجية المصري: سنستمر بكل الجهود لوقف هذا العدوان على لبنان ووقف النار

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:44
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