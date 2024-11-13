Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: نرفض أن يكون انتخاب رئيس في لبنان شرطا لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري في اتصال مع نظيره الإيراني أكد موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار السيادة اللبنانية ودون تدخلات خارجية (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/11/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية من بيروت: انتخاب رئيس للبنان سيكون خطوة مهمة نحو حل سياسي ويتعين على حزب الله أن ينسحب لما وراء نهر الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق
lebanon 24
13/11/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري ناقشا فيه التطورات في غزة ولبنان
lebanon 24
13/11/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري أكد لوزير الخارجية المصري على التطابق في الرؤى والمواقف بين مصر ولبنان حول العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
13/11/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2024-11-13
04:59 | 2024-11-13
04:56 | 2024-11-13
04:46 | 2024-11-13
04:30 | 2024-11-13
04:27 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24