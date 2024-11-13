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رئيس بلدية حارة حريك لـ"التلفزيون العربي": نحو 100 مبنى دمر كليا ومئات تعرضت لأضرار متفاوتة جراء القصف المتواصل

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:11
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