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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي في كفار فراديم ومعليا ومعالوت ترشيحا وبلدات أخرى في الجليل الغربي
Lebanon 24
13-11-2024
|
05:18
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