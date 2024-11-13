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هآرتس عن مصادر عسكرية: إسرائيل تتجه نحو ترسيخ وجودها في قطاع غزة حتى نهاية العام 2025 على الأقل

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:34
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