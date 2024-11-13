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صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية: المستشارة القضائية للحكومة تأمر بإرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية للحريديم الذين بلغوا سن التجنيد

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:51
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