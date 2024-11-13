Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري لقائد الجيش جوزاف عون: يجب تنفيذ الـ 1701 وتمكين الجيش من فرض سيطرته على الجنوب

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: ندعو إلى تنفيذ القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب
lebanon 24
13/11/2024 15:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: بري والعماد جوزاف عون أكّدا لي إستعداد الجيش للإنتشار في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701
lebanon 24
13/11/2024 15:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: الحرب على لبنان تسبّبت بمحو 15 عامًا من النمو وندعم التنفيذ الكامل للقرار 1701 وانتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
13/11/2024 15:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع نوّه بقرار دول الاتحاد الاوروبي الاستمرار بمهامها في اليونيفيل :لبنان يتمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش المنتشر معها في تنفيذ ١٧٠١
lebanon 24
13/11/2024 15:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:55 | 2024-11-13
08:55 | 2024-11-13
08:44 | 2024-11-13
08:32 | 2024-11-13
08:29 | 2024-11-13
08:27 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24