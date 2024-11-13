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مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية: تأجيل الرد الإيراني على إسرائيل لفتح مفاوضات مع ترامب بعد الرسالة التحذيرية التي وصلتها عن طريق بغداد

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:06
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