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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وسقوط عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة جراء حدث أمني جنوبي لبنان

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:08
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