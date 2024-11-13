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فضل الله: شعبنا لا خيار له وأمامه سوى مواصلة المقاومة وهذا خيارنا وبلدنا لن يخضع لشروط العدو

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:12
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فضل الله: لا خيار لشعبنا سوى مواصلة المقاومة
lebanon 24
13/11/2024 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: قرارنا وخيارنا هو الصمود والمقاومة
lebanon 24
13/11/2024 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: شعبنا حزين ومتألم ويدفع ثمنا كبيرا لاعتماده خيار المقاومة لكنه صابر وصامد وقوي العزيمة
lebanon 24
13/11/2024 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: المقاومة تواجه العدو ببطولة وضمن إدارة مرنة والعدو لم يتمكّن من الإستقرار على أرضنا وفشل في الوصول إلى عدّة نقاط
lebanon 24
13/11/2024 15:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
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