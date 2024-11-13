Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الروسية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يمارسون ضغوطا على دول بحر قزوين المستقلة ويحاولون جرها إلى دائرة نفوذهم

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التايوانية: تايبيه مستعدة لمواصلة العمل بشكل "وثيق" مع الولايات المتحدة
lebanon 24
13/11/2024 15:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فوز هاريس بالرئاسة الأميركية سيجلب الكثير من المشاكل إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
13/11/2024 15:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن عقوبات تستهدف داعمي الحرب الروسية في أوكرانيا
lebanon 24
13/11/2024 15:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ركزت بشكل كامل على دعم حليفتها إسرائيل على حساب توازنات الشرق الأوسط
lebanon 24
13/11/2024 15:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:55 | 2024-11-13
08:55 | 2024-11-13
08:44 | 2024-11-13
08:32 | 2024-11-13
08:29 | 2024-11-13
08:27 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24