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أخبار عاجلة
وزير خارجية مصر بعد لقائه ميقاتي: لضرورة وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
13-11-2024
|
07:40
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