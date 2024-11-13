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وزير خارجية مصر: هناك جسر جويّ بين القاهرة وبيروت وهو مستمرّ وأتيت اليوم ومعي شحنة من المساعدات

Lebanon 24
13-11-2024 | 07:42
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