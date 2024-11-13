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حماس: ندعو لتصعيد الحراك الشعبي في الأيام المقبلة تنديدا بحرب الإبادة والتجويع شمالي القطاع ودعما لصمود شعبنا

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:21
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