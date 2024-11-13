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نيويورك تايمز عن مصادر: الادعاء الأميركي يتهم رجلا بكشف وثائق عن خطط إسرائيل للرد على إيران بوقت سابق من العام

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:29
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