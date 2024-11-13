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البابا فرنسيس: لا ننسى البلدان التي تعاني من الحرب لا ننسى فلسطين ولبنان فلنصلِّّ معًا من أجل السلام

Lebanon 24
13-11-2024 | 08:32
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