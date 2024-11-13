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أخبار عاجلة
وزير خارجية إيران: قنوات التواصل بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة
Lebanon 24
13-11-2024
|
09:03
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