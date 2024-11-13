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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية مصر: الاولوية اللبنانية هي وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية والمجازر الجماعية التي يرتكبها العدوّ الاسرائيلي

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:39
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