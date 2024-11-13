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ميقاتي: لبنان يرفض اي شروط تشكل تجاوزا للقرار 1701 والحكومة ملتزمة بتعزيز وجود الجيش في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:43
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ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
13/11/2024 20:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزير خارجية مصر: لبنان يرفض أي شروط تُشكّل تجاوزاً للقرار 1701
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13/11/2024 20:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يرفض المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت للقوات الدولية والتي يجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الجيش
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13/11/2024 20:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على إستعداد لذلك
lebanon 24
13/11/2024 20:32:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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