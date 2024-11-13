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حزب الله: استهدفنا للمرّة الثانية تجمّعًا لقوات جيش العدوّ الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة
Lebanon 24
13-11-2024
|
10:32
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