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القناة الـ12 الإسرائيلية: سماع دوي انفجارات في هرتسيليا شمالي تل أبيب بعد تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:50
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