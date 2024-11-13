Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا مسيّرة تسللت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى

Lebanon 24
13-11-2024 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة عبرت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى
lebanon 24
13/11/2024 23:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفتين أطلقتا من لبنان في منطقة مفتوحة عقب تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل الأعلى
lebanon 24
13/11/2024 23:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي واعتراض طائرة ثالثة قبل عبورها إلى إسرائيل
lebanon 24
13/11/2024 23:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بعد سماع صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الأعلى والأوسط وخليج حيفا تم رصد نحو 25 قذيفة أطلقت من لبنان
lebanon 24
13/11/2024 23:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:56 | 2024-11-13
15:29 | 2024-11-13
15:21 | 2024-11-13
15:18 | 2024-11-13
15:13 | 2024-11-13
15:04 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24