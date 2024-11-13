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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخين في البحر قبالة نتانيا شمال تل أبيب

Lebanon 24
13-11-2024 | 11:41
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