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المفوض العام للأونروا: انهيار الأونروا في الضفة سيحرم نصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية

Lebanon 24
13-11-2024 | 11:46
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