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أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى "المجاهدين في الميدان": لي الفخر أن أكون معكم على نهج الأمين المؤتمن وهنيئاً لمن نهل من عطاءات شهدائكم وعنفوان جهادكم

Lebanon 24
13-11-2024 | 12:04
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