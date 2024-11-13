أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى "المجاهدين في الميدان": لي الفخر أن أكون معكم على نهج الأمين المؤتمن وهنيئاً لمن نهل من عطاءات شهدائكم وعنفوان جهادكم

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