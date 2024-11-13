تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية اشتباكات بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب ومناصرين للقضية الفلسطينية قبل أسبوع

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