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تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في أمستردام وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية اشتباكات بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب ومناصرين للقضية الفلسطينية قبل أسبوع

Lebanon 24
13-11-2024 | 12:41
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