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حزب الله يعلن استهداف قاعدة الكرياه مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمرة الثانية بصواريخ باليستية

Lebanon 24
13-11-2024 | 12:57
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