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القناة 12 الإسرائيلية: الاشتباكات التي قتل فيها جنود من لواء غولاني في لبنان كانت من مسافة قريبة جدا وأطلق خلالها صواريخ مضادة للدروع

Lebanon 24
13-11-2024 | 13:29
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