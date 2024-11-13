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حسن خليل: الموقف اللبناني موحد بشأن الالتزام بالقرار 1701 ويتم التنسيق مع المقاومة في هذا الشأن (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2024 | 13:33
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